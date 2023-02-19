Про це поінформував Генштаб на фейсбуці.

Зазначається, що в тимчасово окупованому Криму родичі мобілізованих росіян масово жаліються на порушення прав військовослужбовців РФ:

"Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони російської федерації на звернення громадян ніяк не реагує", - ствердили в Генштабі.

Зокрема в пресслужбі повідомили про проблеми з логістикою в армії РФ: модернізовані зенітні ракетні системи С-300 відправляють на заводи до РФ, це стається через передчасний вихід із ладу установок та можливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах.

За добу росіяни завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів

"Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили військові.

Так, стверджується, що росіяни надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. А загроза завдання ракетних ударів РФ залишається високою по всій території України.

ЗСУ відбили атаки поблизу 12 населених пунктів, а також уразили 7 районів зосередження військових РФ

Минулої доби українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника", - додали в Генштабі.

Ситуація за напрямками

Росіяни надалі утримують визначені підрозділи на прикордонні з Україною на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Однак фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань.

За добу обстрілів РФ зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогнем опинилися райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, зокрема Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області.