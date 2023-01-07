Генштаб: від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 110 тис. окупантів
За добу 6 січня РФ втратила в Україні 490 військових, 3 артилерійських системи, 2 танки та 2 засоби протиповітряної оборони
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3066 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од,
- артилерійських систем – 2062 (+3) од,
- РСЗВ – 431 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 272 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,
- спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
- Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська не припиняли вести вогонь, незважаючи на оголошене ними "різдвяне перемир'я".
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