Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3066 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од,

артилерійських систем – 2062 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+2) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська не припиняли вести вогонь, незважаючи на оголошене ними "різдвяне перемир'я".

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