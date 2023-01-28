Про це мовиться у зведенні від Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

За добу 28 січня росіяни завдали 10 ракетних і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з РСЗВ

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення", - наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що окупанти надалі ведуть наступальні дії Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняються.

Тоді ж Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу 12 міст і сіл Луганщини й Донеччини, а також знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА типу "Суперкам"

Упродовж доби 28 січня ЗСУ відбили атаки окупантів неподалік 12 міст і сіл, серед них: Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

Зокрема українська авіація завдала 8 ударів по районах концентрації особового складу противника, їхньої зброї й техніки, також уражено позицію зенітно-ракетних комплексів.

"Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу "Суперкам". Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили", - додали в Генштабі.

Ситуація за напрямками

Зазначається, що фахівці не виявили наступальних угруповань ворога на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

На Сіверському напрямку росіяни гатили з мінометів у районі Миколаївки Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ - Сумської.

На Слобожанському напрямку не вщухають обстріли міст і сіл уздовж лінії зіткнення. Під вогневим ураженням опинилися понад 30 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти завдали вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку загарбники атакували райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогнем опинилися Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку знову обстріляно Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 міст і сіл.

На Херсонському напрямку під обстрілами з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів опинилися райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область.

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