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Генштаб: ЗСУ відбили атаки поблизу 14 населених пунктів, а загарбники посилюють тиск на мешканців тимчасово окупованих територій

14 січня, 2023 субота
07:30
війна з Росією ЗСУ

Упродовж 13 січня захисники відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів, росіяни, своєю чергою, посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово захоплених територіях

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за добу 13 січня.

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів

За добу 13 січня Сили оборони відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів. У Генштабі додають, що захисники також поцілили в 2 інших важливих об’єкти окупантів.

Загарбники завдали по Україні 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Донеччини

Упродовж попередньої доби росіяни завдали 15 авіаційних та 5 ракетних ударів. Двоє з них припали на цивільну інфраструктуру Костянтинівки Донецької області.

Також ворог здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема під ударом опинився Херсон.

"Небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України. Закликаємо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги", - наголосили в Генштабі.

Окупанти посилюють тиск на мешканців тимчасово захоплених територій

"У населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року затримано та вивезено у невідомому напрямку 3 цивільних особи", - поінформувала пресслужба.

Ситуація за напрямками

Зазначається, що загарбники надалі концентрують основні зусилля на спробах захопити Донеччину в межах її адмінкордону, а також веде наступ на Бахмутському напрямку.

"На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення", - додали в Генеральному штабі.

Фахівці не виявили наступальні угруповання росіян на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

Водночас під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка - Сумської та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони таких населених пунктів: Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогнем були Макіївка, Невське і Червонопопівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам’янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку зафіксовано атаки по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку під вогонь потрапили Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

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Луганщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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