Політик розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Геополітична роль України була недооцінена, оскільки заблокували росіяни українські порти, тепер буде в Азії та Африці голод. Якби заблокували якусь іншу країну Європи, можливо, такого глобального впливу на геополітику не було б", - зазначив Джердж.

Політик додав, що на саміті Північноатлантичного Альянсу повинні оголосити про посилену підтримку нашої країни.

"Україна повинна отримати належну оцінку. Гадаю, на саміті НАТО це звучатиме. Ми знаємо також, що готується багато кроків підтримки нашої держави з боку Заходу: посилення надання зброї, продовження реформування", - зауважив Сергій Джердж.

22 червня видання El Pais повідомило, що у Європі припускають, що масштабна продовольча криза, пов'язана з війною РФ проти України, загрожує голодом Єгипту, Лівану, Лівії та Марокко.

24 червня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що є реальний ризик глобального голоду в 2022 році, а наступний рік може бути гіршим.

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