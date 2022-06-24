Є реальний ризик глобального голоду в 2022 році, а наступний рік може бути гіршим, - Гутерреш
Світ не може допустити глобального голоду у світу в ХХІ столітті, тому має прийняти скоординовані рішення
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму зверненні до учасників міжнародної конференції з продовольчої безпеки, передає Укрінформ.
"Ми стоїмо перед безпрецедентною кризою голоду… Є реальний ризик голоду в 2022 році, а 2023 рік може бути ще гіршим", - прогнозує генсек.
За його словами, війна в Україні посилила проблеми, які накопичувалися роками, серед них - кліматичні зміни та пандемія COVID-19.
"Ціни на енергоносії та добрива – те, від чого залежать усі виробники сільськогосподарської продукції. Це означає зменшення врожаїв усіх без винятку зернових культур. Жодна країна не матиме "імунітету" до таких соціальних і економічних потрясінь", - наголосив Гутерреш.
Він закликав до скоординованих рішень і відповідей.
Політик зазначив, що продовольчу кризу неможливо буде ефективно вирішити без реінтеграції у світовий ринок зерна України, а також російських добрив і продовольства.
Генеральний секретар ООН поінформував, що в контакті з представниками України, Росії, Туреччини, США, ЄС та іншими.
"Ми намагаємося досягти пакетного рішення, що дасть змогу Україні експортувати продукти", - сказав він.
Він вважає, що світ не може дозволити масового голоду в 21 столітті.
- 18 червня в ООН заявили, що якщо війна в Україні не закінчиться або не будуть розблоковані українські порти, аби можна було вивезти зерно, світ очікує "пекло на землі". Протести через подорожчання уже виникли в Шрі-Ланці, Тунісі, Пакистані та Перу, також неспокійно було у Буркіна-Фасо, Малі, Чаді й це лише ознака майбутніх подій.
- Британія готова допомогти Україні з розмінуванням регіону біля її південного узбережжя, щоб допомогти експорту зерна.
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