Є реальний ризик глобального голоду в 2022 році, а наступний рік може бути гіршим, - Гутерреш

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму зверненні до учасників міжнародної конференції з продовольчої безпеки, передає Укрінформ.

"Ми стоїмо перед безпрецедентною кризою голоду… Є реальний ризик голоду в 2022 році, а 2023 рік може бути ще гіршим", - прогнозує генсек.

За його словами, війна в Україні посилила проблеми, які накопичувалися роками, серед них - кліматичні зміни та пандемія COVID-19.

"Ціни на енергоносії та добрива – те, від чого залежать усі виробники сільськогосподарської продукції. Це означає зменшення врожаїв усіх без винятку зернових культур. Жодна країна не матиме "імунітету" до таких соціальних і економічних потрясінь", - наголосив Гутерреш.

Він закликав до скоординованих рішень і відповідей.

Політик зазначив, що продовольчу кризу неможливо буде ефективно вирішити без реінтеграції у світовий ринок зерна України, а також російських добрив і продовольства.

Генеральний секретар ООН поінформував, що в контакті з представниками України, Росії, Туреччини, США, ЄС та іншими.

"Ми намагаємося досягти пакетного рішення, що дасть змогу Україні експортувати продукти", - сказав він.

Він вважає, що світ не може дозволити масового голоду в 21 столітті.

18 червня в ООН заявили, що якщо війна в Україні не закінчиться або не будуть розблоковані українські порти, аби можна було вивезти зерно, світ очікує "пекло на землі". Протести через подорожчання уже виникли в Шрі-Ланці, Тунісі, Пакистані та Перу, також неспокійно було у Буркіна-Фасо, Малі, Чаді й це лише ознака майбутніх подій.

Британія готова допомогти Україні з розмінуванням регіону біля її південного узбережжя, щоб допомогти експорту зерна.