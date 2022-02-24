Геращенко повідомив про ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах та військових складах, триває артилерійський обстріл кордону

Про це він написав у Facebook.



"Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродоромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону", - йдеться у повідомленні.



Геращенко закликав телефонувати друзям та рідним у Росію та просити їх виходити на вулицю з вимогою зупинити війну.



Також він повідомляє про такі обстріли:

04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі сторони РФ;

05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове";

05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ;

05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка";

05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ";

05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" - артилерійський обстріл зі сторони РФ;

05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля";

05:23 ППр "Бачівськ" заходить бронетехніка;

05:25 м. Дніпро - 2 вибухи на злітній смузі;

05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ;

05:30 впс "Золочів" мінометний обстріл з боку РФ;

05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ.



Геращенко зазначив, що відсьогодні у світі почалася Нова геополітична реальність.



"Або Україна та світ зупинить нового Гітлера зараз, або буде Третя світова війна. З нами Правда! З нами Господь! Ми захищаємо свою землю!" - написав Геращенко.

