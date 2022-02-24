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Війна з Росією
Головна війна з Росією Геращенко повідомив про ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах та військових складах, триває артилерійський обстріл кордону

Геращенко повідомив про ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах та військових складах, триває артилерійський обстріл кордону

24 лютого, 2022 четвер
06:29
війна з Росією Антон Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зранку 24 лютого зафіксовано удари по різних об'єктах у Києві, Харкові та Дніпрі

Про це він написав у Facebook.

"Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродоромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону", - йдеться у повідомленні.

Геращенко закликав телефонувати друзям та рідним у Росію та просити їх виходити на вулицю з вимогою зупинити війну.

Також він повідомляє про такі обстріли:

  • 04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі сторони РФ;
  • 05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове";
  • 05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ;
  • 05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка";
  • 05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ";
  • 05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" - артилерійський обстріл зі сторони РФ;
  • 05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля";
  • 05:23 ППр "Бачівськ" заходить бронетехніка;
  • 05:25 м. Дніпро - 2 вибухи на злітній смузі;
  • 05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ;
  • 05:30 впс "Золочів" мінометний обстріл з боку РФ;
  • 05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ.


Геращенко зазначив, що відсьогодні у світі почалася Нова геополітична реальність.

"Або Україна та світ зупинить нового Гітлера зараз, або буде Третя світова війна. З нами Правда! З нами Господь! Ми захищаємо свою землю!" - написав Геращенко.
 


Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.

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вторгнення
російська агресія
Антон Геращенко
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