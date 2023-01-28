Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни перекидають на Схід та Південь додаткові сили - це мобілізовані, які були залучені до лав окупаційних військ ще восени минулого року. Зараз вони пройшли вишкіл, вони укомплектовані броньованою технікою. Насичення фронту до 330 тис. російськими солдатами - є суттєвим. Завалювати тілами всю лінію фронту й таким чином намагатися продавлювати нашу оборону - є тактикою росіян. Цього вони набралися від Пригожина, який сточив о нашу оборону свою приватну армію у районі Бахмута та Соледара", - зазначив Кузан.

Військовий експерт також додав, що Пригожин витратив свої війська і нове окупаційне керівництво на чолі з Герасимовим викинуло Пригожина та Суровікіна.

"Зараз вже регулярні частини армії РФ беруть на озброєння ту саму тактику. Вони не будуть рахуватися з втратами, і вже кадрових військових будуть відправляти, щоб отримати просування. Перед Герасимовим стоїть конкретне завдання - вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини до березня", - підкреслив Кузан.

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