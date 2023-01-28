Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Концепція перемоги України передбачає те, що у Москви з'являться після її поразки клопоти на найближчі років 20-30, а то й усі 40. Доведеться розв'язувати свої внутрішні проблеми з подолання кризи влади, зміни цієї влади. На це ще припаде термінальне закінчення перебування при владі Путіна. Що буде з системою, що буде з економікою, соціальною сферою, демографією? Що буде з так званими союзниками в особі Пекіна без можливості апелювання до якихось потенційних екссоюзників, партнерів, як їх Путін називав. Тобто мінус Захід у всьому", - зауважив Фейгін.

Російський опозиціонер також додав, що путінська Росія самостійно не змогла продемонструвати можливості другої армії світу.

"У Росії власних ресурсів для того, щоб витримати всі загрози й упоратися самостійно вже нема. Путінська Росія самостійно не змогла продемонструвати можливості другої армії світу, щоб захопити території сусідньої держави, насамперед України. Тому що тут все зламалося, саме в Україні все зламалося. Значить упоратися з внутрішніми проблемами самостійно Москва не може", - підкреслив Фейгін.

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