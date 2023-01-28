Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка у щоденному звіті зазначає, що Росія, ймовірно, втратила понад 300 військових під час удару по гуртожитку в Макіївці 1 січня 2023 року.

"Ми оцінюємо, що більшість із них, ймовірно, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені", - наголосили у розвідці Британії.

Там також звернули увагу, що після удару російське міністерство оборони зробило рідкісний крок, та публічно заявило про 89 убитих. Російські офіційні особи зробили це тому, що було неможливо уникати коментарів на тлі критики військового командування через інцидент.

"Різниця між втратами, які визнала Росія та справжньою кількістю загиблих вказує на поширену практику дезінформації в російських публічних заявах. Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом та передачі неточних звітів нижчими посадовими особами, які прагнуть применшити свої недоліки через російську практику "звинуватити та звільнити", - дійшли висновку в британській розвідці.

1 січня стало відомо, що у новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по ПТУ №19, яке росіяни перетворили на казарму в Макіївці на Донеччині.

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