Саме на Бахмутському напрямку ворог зазнає великих втрат у живій силі, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
Лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євген Оропай зазначив, що на Бахмутському напрямку з'явилися нові підрозділи армії РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку важка ситуація. Щодня ворог намагається штурмувати та підійти до наших позицій. Противник б'є з усіх можливих засобів та окопується. Вагнерівці вже закінчилися, з'явилися нові російські підрозділи, які зберігають дистанцію та інтервал. З ними воювати складніше", - підкреслив Оропай.
За його словами, саме на Бахмутському напрямку ворог зазнає великих втрат у живій силі.
"Тривають стрілецькі бої, але хлопці не дають можливості ворогу підійти до позицій ЗСУ, тримаємо дистанцію, - зауважив Оропай.
- Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область.
- Як повідомив Генштаб, загарбники надалі ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, однак захисники відбили атаки в районах 12 населених пунктів
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