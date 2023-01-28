Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку важка ситуація. Щодня ворог намагається штурмувати та підійти до наших позицій. Противник б'є з усіх можливих засобів та окопується. Вагнерівці вже закінчилися, з'явилися нові російські підрозділи, які зберігають дистанцію та інтервал. З ними воювати складніше", - підкреслив Оропай.

За його словами, саме на Бахмутському напрямку ворог зазнає великих втрат у живій силі.

"Тривають стрілецькі бої, але хлопці не дають можливості ворогу підійти до позицій ЗСУ, тримаємо дистанцію, - зауважив Оропай.

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область.

Як повідомив Генштаб, загарбники надалі ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, однак захисники відбили атаки в районах 12 населених пунктів

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