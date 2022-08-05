Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Завдяки тому, що бійці 58-ої окремо мотопіхотної бригади навмисне не вивезли зброю зі своїх складів. Вони залишили її для простих людей. Завдяки цьому ми озброїли людей і створили партизанські загони. Люди виїжджали, виходили вночі, зʼявлялися в різних місцях, стикалися з окупантами навіть і лишали росіянам "подарунки". Партизани робили все можливе, аби якомога менше російських танків доїхали до Броварів", - зазначив Семеніхін.

Мер Конотопа додав, що бійці Збройних сил залишили місце базування й вирушили на захист столиці України.

"58-ма бригада на початку повномасштабного нападу Росії на Україну отримала наказ займати лінію оборони по Чернігівщині, щоби не допустити росіян до Києва. Бійці Територіальної оборони приєдналися до бригади. Тому мирні громадяни опинилися сам на сам із ворогом, але завдяки залишеній 58-ю бригадою зброї нам вдалося вистояти", - зауважив Артем Семеніхін.

4 серпня Стратком ЗСУ повідомив, що росіяни перекидають війська до Брянської та Курської областей, щоб відволікти ЗСУ на Сумщині й Чернігівщині.

5 серпня Держприкордонслужба повідомила, що на Сумщині й Чернігівщині 4 серпня росіяни обстріляли чотири громади з гранатометів, артилерії й мінометів.

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