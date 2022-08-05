Про це повідомила Держприкордонслужба.

Росіяни обстріляли Шалигінську й Есманську громади Сумщини з автоматичного гранатомета та мінометів. Дві міни калібру 120 мм розірвалися на околиці прикордонного населеного пункту Шалигінської громади. Ще 15 гранат вибухнули в Есманській громаді.

На Чернігівщині з боку російської Ломаківки окупанти 4 рази гатили з мінометів по Семенівській громаді - зафіксували 14 вибухів. Також було 8 вибухів після ворожого вогню зі ствольної артилерії. Новгород-Сіверську громаду вони обстріляли з російських Леднева та Случевська мінометами калібру 120 мм - загалом 9 "прильотів". Крім того, зафіксували два вибухи із самохідної артилерійської установки.

Про втрати серед цивільних і пошкодження інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюють.

29 - 30 липня окупанти обстріляли з артилерії й мінометів Семенівську громаду на Чернігівщині та Хотінську - на Сумщині. Зафіксували 13 "прильотів" і понад 50 вибухів.

3 серпня на Чернігівщині росіяни накрили вогнем Семенівську й Новгород-Сіверську громади з артилерії та гранатомета.

4 серпня російські окупанти тричі обстріляли населені пункти Сумщини. Гатили із гранатометів, кулеметів та мінометів.

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