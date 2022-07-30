Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини: 13 "прильотів" і понад 50 вибухів
Окупанти 29 - 30 липня обстріляли з артилерії й мінометів Семенівську громаду на Чернігівщині та Хотінську - на Сумщині
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
На Сумщині 29 липня окупанти обстріляли Хотінську громаду 82-мм мінометами. Загалом було 13 "прильотів". Били з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно.
На Чернігівщині 29 та 30 липня росіяни обстріляли з артилерії й мінометів Семенівську громаду. Зафіксували понад 50 вибухів. Інформацію про жертв уточнюють. Окупанти відкривали вогонь із боку російських Ломаківки та Мариці.
- 29 липня на Чернігівщині окупанти з артилерії обстріляли Семенівську громаду та пошкодили адмінбудівлю.
- 29 липня на Сумщині росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду з мінометів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе