Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

На Сумщині 29 липня окупанти обстріляли Хотінську громаду 82-мм мінометами. Загалом було 13 "прильотів". Били з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно.

На Чернігівщині 29 та 30 липня росіяни обстріляли з артилерії й мінометів Семенівську громаду. Зафіксували понад 50 вибухів. Інформацію про жертв уточнюють. Окупанти відкривали вогонь із боку російських Ломаківки та Мариці.

29 липня на Чернігівщині окупанти з артилерії обстріляли Семенівську громаду та пошкодили адмінбудівлю.

29 липня на Сумщині росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду з мінометів.

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