Герой Росії полковник авіації Штерн - льотчикам Путіна: "Припиняйте бомбардування та обстріли"

Відео з його словами сьогодні, 13 березня 2022 року, опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України. Про це передає Еспресо.TV.



Ось повний текст його заяви:



"У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії!



Я виріс на Черкаській землі, звідси пішов до авіації. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити.



Читайте також: В оточенні Путіна дедалі менше прихильників продовження війни, - директор Центру досліджень суспільства Віталій Кулик. Ексклюзив "Еспресо"



Ми з вами літали у спільному небі, на одних літаках, з одних і тих самих аеродромів, ми товаришували. Я виховав двох командувачів у повітряних силах України західного напрямку генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного - полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди та льотчики, їхніми іменами можна пишатися.





Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не мають бути у прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріли української території з повітря.



Чекаю вашого рішення, що виходить з мого звернення.



Час не чекає!



Впевнений у небайдужій підтримці всіх ветеранів авіації!



Полковник Геннадій Штерн"



Довідка



Геннадій Штерн - військовий льотчик, герой Російської Федерації, заслужений військовий льотчик Російської Федерації, полковник авіації. Він народився 23 червня 1949 року у селищі Мурмаші (Мурманська область). Його батько, також військовий льотчик, був учасником Другої світової війни, майором.



Зростав у Черкаській області України.



1970 року Геннадій Штерн закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, а 1982-го - Ленінградську академію авіації. Пройшов службу у ВПС в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях Північно-Кавказького військового округу до кінця 1999 року на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, замкомандира та командира ескадрильї, замкомандира полку, заступника начальника Літно-методичного відділу училища, начальника ВВС СКВО, старшого льотчика-інспектора бойової підготовки та старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї Повітряної Армії.



Освоїв 31 тип та модифікації літаків, має наліт 4598 годин. Учасник бойових дій в Афганістані та Чечні.



Після відставки оселився у Черкасах. Інвалід війни ІІ групи. Пише підручники.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb