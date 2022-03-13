Герой Росії полковник авіації Штерн - льотчикам Путіна: "Припиняйте бомбардування та обстріли"
Мешканець Черкас, заслужений військовий льотчик Російської Федерації, полковник авіації Геннадій Ісаакович Штерн звернувся із закликом до російських військових льотчиків негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл
Відео з його словами сьогодні, 13 березня 2022 року, опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України. Про це передає Еспресо.TV.
Ось повний текст його заяви:
"У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії!
Я виріс на Черкаській землі, звідси пішов до авіації. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити.
Читайте також: В оточенні Путіна дедалі менше прихильників продовження війни, - директор Центру досліджень суспільства Віталій Кулик. Ексклюзив "Еспресо"
Ми з вами літали у спільному небі, на одних літаках, з одних і тих самих аеродромів, ми товаришували. Я виховав двох командувачів у повітряних силах України західного напрямку генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного - полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди та льотчики, їхніми іменами можна пишатися.
Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не мають бути у прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріли української території з повітря.
Чекаю вашого рішення, що виходить з мого звернення.
Час не чекає!
Впевнений у небайдужій підтримці всіх ветеранів авіації!
Полковник Геннадій Штерн"
Довідка
Геннадій Штерн - військовий льотчик, герой Російської Федерації, заслужений військовий льотчик Російської Федерації, полковник авіації. Він народився 23 червня 1949 року у селищі Мурмаші (Мурманська область). Його батько, також військовий льотчик, був учасником Другої світової війни, майором.
Зростав у Черкаській області України.
1970 року Геннадій Штерн закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, а 1982-го - Ленінградську академію авіації. Пройшов службу у ВПС в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях Північно-Кавказького військового округу до кінця 1999 року на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, замкомандира та командира ескадрильї, замкомандира полку, заступника начальника Літно-методичного відділу училища, начальника ВВС СКВО, старшого льотчика-інспектора бойової підготовки та старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї Повітряної Армії.
Освоїв 31 тип та модифікації літаків, має наліт 4598 годин. Учасник бойових дій в Афганістані та Чечні.
Після відставки оселився у Черкасах. Інвалід війни ІІ групи. Пише підручники.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе