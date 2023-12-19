GET Business Festival на тему стратегії перемог зібрав понад 1000 учасників

Місцем зустрічі спікерів та понад тисячі учасників, представників підприємницької спільноти, став інноваційний простір Unit City.

Еспресо виступив інформаційним партнером події.

Головна тема цьогорічного фестивалю — стратегії перемог. Бізнес-лідери виступали на трьох сценах за різними напрямами: "Розвиток бізнесу та інвестиції", "Маркетинг, PR та digital", "Сервіси для бізнесу / Креатив, благодійність".

Ведучим сцени "Розвиток бізнесу та інвестиції" був Юрій Горбунов — ведучий "1+1 Україна".

Відкрився фестиваль виступом Дмитра Шимківа, підприємця, інвестора, члена наглядових рад.

GET Business Festival відкрився з виступу Дмитра Шимківа

У форматі відкритого інтерв’ю на сцені Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації "Біосфера", розповів, як компанія відкриває нові можливості виходу на міжнародний ринок під час війни.

Як штучний та людський інтелект допомагають OLX ефективно взаємодіяти з 22 млн користувачами на місяць, поділився керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

Панельна дискусія про віднолення України

Стратегії відновлення України на панельній дискусії обговорили: Олександр Водовіз, голова офісу СЕО Групи "Метінвест", Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії "ІнтерХім, Сергій Гришков, СЕО української ІТ-компанії Uklon, Олена Дуніна, фінансова керівниця Corteva Agriscience в Україні, країнах Середньої Азії та Кавказу, Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Модератор — Михайло Бно-Айріян, представник з торговельних питань, голова комітету з євроінтеграції Федерації роботодавців. Спікери дійшли висновку, що чотирма передумовами відновлення є доступ до фінансів, утримання робочої сили, логістика та ефективний державний апарат.

Панельна дискусія про програми та можливості фінансування малого і середнього бізнесу

Ефективні програми та можливості фінансування МСБ лягли в основу панельної дискусії за участі Володимира Мудрого, голови правління OTP Bank, Олени Зубченко, в. о. голови правління Sense Bank, Сергія Наумова, голови правління Ощадбанку, та Михайла Медка, члена правління АТ "Укрексімбанк". Модератор — Юрій Гусєв, головний редактор delo.ua

Про експансію UKLON розповів Вадим Іщенко, операційний директор компанії, а як розвинений особистий бренд власника сприяє зростанню бізнесу –– Олександр Соколовський, засновник групи компаній "Текстиль-Контакт".

Сергій Радченко, маркетинг-директор YASNO

Сергій Радченко, маркетинг-директор YASNO, пояснив аудиторії, хто такий неопостачальник та на чому фокусується маркетинг бренда. Як будувати маркетинг та продажі під час війни, розповіли засновник та керівник VIRNO Consulting Ніколоз Мачарашвілі та Head Of Sales Alterra Group Генадій Гриненко. Інструменти збільшення продажів також надав Вадим Марценко, засновник і провідний тренер консалтингової компанії "Martsenko Sales".

Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer компанії Kormotech

"Якщо за кризи ви зможете виділити бодай 20% ресурсу команди для гіпотез, ви завжди знайдете вихід", –– СЕО GoITeens В’ячеслав Поліновський поділився кейсом зростання компанії всупереч кризовому становищу. У тому, що криза –– це трамплін для розвитку, переконала учасників і Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer компанії Kormotech.

Про світ BANI та нові правила гри для виживання бізнесу, розповіла Ірена Брик, засновниця та СЕО ISO Company. Що потрібно бізнесам для успішної комунікації з клієнтами, пояснив Віктор Іванченко, керівник відділу R&D рекламного холдингу Мегаполіс.

Які вікна можливостей для бізнесу з’являться під час та після війни, обговорили Олександр Руденко, керівник групи інвестиційних проєктів МХП, та Андрій Семченко, директор з андерайтингу Страхової компанії ІНГО. Модератор –– Сергій Комберянов, президент Lean Institute Ukraine.

Організатори — бізнес/медіа бюро Ekonomika+, онлайн-медіа delo.ua та mmr.ua. Генеральний партнер — OLX. Партнери - VBET, ІнтерХім, YASNO, Sense Bank, Київстар, Unit City та Academy DTEK, а також Lantmannen Axa, Tarta, Київхліб, Mandarinki, L’OR, PepsiCo та "Моршинська".

Більше про фестиваль, організаторів і партнерів: https://get.delo.ua