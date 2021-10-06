Гетманцев проведе засідання Ради щодо відставки Разумкова
Нардеп-"слуга" Данило Гетманцев проведе засідання Верховної Ради України щодо відставки Дмитра Разумкова
Про це передає Еспресо.TV.
Засідання Верховної Ради щодо відставки Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту проведе нардеп Данило Гетманцев.
За його кандидатуру проголосували 239 нардепів.
Зазначимо, до голосування щодо кандидатури Гетманцева пройшло також рейтингове голосування щодо інших кандидатів.
Позафракційного депутата Гео Лероса підтримали 42 нардепи, Олексія Гончаренка з "Європейською солідарності" - 72, Олександра Бакумова з "Слуги народу" - 118.
- Нагадаємо, 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.
- 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.
- Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.
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