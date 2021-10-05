Рада призначила голосування за відставку Разумкова на 7 жовтня

Про це передає Еспресо.TV.

"Пропонуємо винести на розгляд ВР питання про включення до порядку денного сесії ВР питання про відкликання з посади голови ВРУ Разумкова Дмитра Олександровича. Пропонуємо, відповідно до частини 1 статті 77 регламенту Верховної Ради України, призначити розгляд питання про відкликання голови ВРУ з посади на 7 жовтня", - заявив голова партії "СН" Олександр Корнієнко.



Читайте також: Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань



За проголосували 246 нардепів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

У Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в монобільшості зібрали близько 190 підписів за відставку Разумкова, а питання його звільнення та призначення нового спікера парламент розгляне не раніше 6 жовтня.

4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb