Корнієнко: Питання звільнення Разумкова та призначення нового спікера Ради розглянуть не раніше 6 жовтня
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня
Про це він заявив у коментарі LB.ua.
"Кадрове питання, зокрема й звільнення та призначення спікера (Верховної Ради – ред.), ми будемо розглядати за регламентом. Це може бути не раніше середи, бо регламент передбачає двоступеневу процедуру", - зауважив Корнієнко.
- Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- Пізніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки голови ВР Дмитра Разумкова.
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