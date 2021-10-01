Корнієнко: Питання звільнення Разумкова та призначення нового спікера Ради розглянуть не раніше 6 жовтня

Про це він заявив у коментарі LB.ua.

"Кадрове питання, зокрема й звільнення та призначення спікера (Верховної Ради – ред.), ми будемо розглядати за регламентом. Це може бути не раніше середи, бо регламент передбачає двоступеневу процедуру", - зауважив Корнієнко.



Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Пізніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки голови ВР Дмитра Разумкова.

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