Гідні умови життя, зв'язок із рідними: Генштаб пояснив військовим Білорусі та РФ, як здатися Україні
Генштаб звернувся до білорусів та росіян, які воюють в Україні, з закликом здатися в полон
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
У разі добровільної здачі в полон бійцям противника Україна гарантує збереження життя та безпеку.
"Військовослужбовці Республіки Білорусь! Якщо вас все-таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори та дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ", - йдеться у зверненні.
В Генштабі зазначили, що дії білоруських військових будуть сприйняті як дружній жест, так вони зможуть повернутися додому.
"Якщо ж ви боїтеся злочинної влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України у спеціально обладнаних військових містечках", - додали українські військові.
Для того, аби здатися в полон необхідно зателефонувати на гарячу лінію проєкту "Хочу жити": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 або написати у чат-бот.
- 17 жовтня в РФ заблокували сайт українського державного проєкту "Хочу жить", з його допомогою росіянам можна було здатися в полон ЗСУ.
- Також 11 листопада російських військових, які воюють проти України закликало здаватися в полон Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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