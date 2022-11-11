Гідні умови життя, зв'язок із рідними: Генштаб пояснив військовим Білорусі та РФ, як здатися Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

У разі добровільної здачі в полон бійцям противника Україна гарантує збереження життя та безпеку.

"Військовослужбовці Республіки Білорусь! Якщо вас все-таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори та дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ", - йдеться у зверненні.

В Генштабі зазначили, що дії білоруських військових будуть сприйняті як дружній жест, так вони зможуть повернутися додому.

"Якщо ж ви боїтеся злочинної влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України у спеціально обладнаних військових містечках", - додали українські військові.

Для того, аби здатися в полон необхідно зателефонувати на гарячу лінію проєкту "Хочу жити": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 або написати у чат-бот.

17 жовтня в РФ заблокували сайт українського державного проєкту "Хочу жить", з його допомогою росіянам можна було здатися в полон ЗСУ.

Також 11 листопада російських військових, які воюють проти України закликало здаватися в полон Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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