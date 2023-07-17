Про це інформує Science Alert.

Стародавні сапотеки створили ці будівлі понад 1000 років тому. Їх використовували як релігійний храм, відомий як Ліобаа, - місце відпочинку. Декілька гробниць, виявлених археологами, імовірно, є частинами підземної мережі, розташованої на 5-8 метрів під землею.

Для того, щоб знайти ці підземні споруди, дослідники використали три методи сканування:

георадар для вимірювання відбиття електромагнітних хвиль;

томографію питомого електричного опору для вимірювання розвитку електричних струмів;

сейсмічну шумову томографію для вимірювання прогресу сейсмічних хвиль.

Після того, як археологи об'єднали результати, отримані за допомогою цих методів, вони змогли створити повну карту того, що є під землею. На ній зараз розташована церква, побудована після прибуття місіонерів. Вівтар споруди приховує вхід до підземної мережі.

Записи домініканського історика Франсіска де Бургоа за 1674 рік описують підземний храм на місці, де зараз стоїть церква. Також там описано чотири розгалужені і з'єднані між собою камери та численні печери й алеї глибоко під землею.

"Тепер, здається, це місце відпочинку знову знайдено. Сапотеки твердо вірили в підземний світ, поклонялися багатьом богам і наголошували на ритуалах, зокрема, коли хтось помирав", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що цей храм використовували до кінця XV сторіччя.