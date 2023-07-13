Про це пише Reuters.

Зазначається, що археологічний комплекс Чавін-де-Уантар є одним з найважливіших центрів культури, що процвітає приблизно з 1550-х років до н. е. Він розташований приблизно за 306 км на північний схід від столиці Перу Ліми.

Культура Чавін добре відома своїм розвинутим мистецтвом, яке містить зображення птахів і котячих. Останні відкриття цієї культури з Перу зосереджені на коридорі всередині південної частини храму. Археологи вважають, що цей прохід був закинутий через його структурну слабкість. Однак тепер це дає змогу зазирнути в найдавніші дні Чавіна.

"Те, що ми маємо тут, заморожено в часі", - сказав провідний археолог Джон Рік.

У травні 2022 року, коли вперше розкрили вхід, "проході кондора" було знайдено великий керамічний виріб вагою близько 17 кг, прикрашений тим, що схоже на голову та крила кондора. Крім цього, там виявили керамічну чашу.

Храмовий комплекс має тераси, а також мережу проходів, які були виявлені лише нещодавно. Археолог Джон Рік зазначив, що більшу частину храмового комплексу ще належить розкопати.

Reuters нагадує, що вперше вхід у "прохід кондора" дослідила саме команда Ріка за допомогою камер, встановлених на роботах. Вони робили це, намагаючись подолати сміття, яке колись заповнювало прохід, а також уникаючи ризику подальшого руйнування стародавньої архітектури.

У 1985 році ЮНЕСКО оголосило Чавін-де-Уантар об’єктом всесвітньої спадщини ООН, який займається освітою, наукою та культурою.