В Ізраїлі археологи знайшли мозаїку, якій може бути 1600 років

Про це повідомляє офіційний сайт Університету Північної Кароліни в Чапел-Хіллі.

Старовинну мозаїку знайшли під час розкопок у 1600-річній синагозі у Хукоку. Панно розташоване на підлозі біля головного входу. У центрі мозаїки — напис на івриті, навколо нього вінок. Арамейською перераховуються імена дарувальників або художників.

Вінок оточений левами, які спираються передніми лапами на голови биків. Усе панно оточує декоративна облямівка із зображенням хижих тварин, які переслідують свою здобич.

Археологи також натрапили на додаткові фрагменти мозаїк, які були виявлені у 2013 та 2012 роках. На цих ділянках зображені сцени з біблійних історій про Самсона - із Книги Суддів.