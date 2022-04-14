Глава МВФ розповіла про підготовку до масштабної відбудови України
Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до проведення в Україні масштабних відновлювальних робіт
Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до проведення в Україні масштабних відновлювальних робіт
Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
"Вторгнення Росії в Україну, руйнівне для української економіки, спричиняє потрясіння у всьому світі", – наголосила директорка.
Вона назвала завершення цієї війни першим серед пріоритетів Фонду для захисту відновлення глобальної економіки, разом протистоянням пандемії та боротьбою з інфляцією та зростання боргу.
"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Оскільки ми сподіваємося на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам", – сказала голова МВФ.
МВФ уже надав екстрене фінансування в розмірі $1,4 мільярда, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках.
"Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", – додала Георгієва.
За її словами, МВФ також надає підтримку найбільш постраждалим сусідам України, таким як Молдова.
- Нагадаємо, напередодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для переведення коштів країн-донорів на допомогу Україні.
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