Глава МВФ розповіла про підготовку до масштабної відбудови України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до проведення в Україні масштабних відновлювальних робіт

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

"Вторгнення Росії в Україну, руйнівне для української економіки, спричиняє потрясіння у всьому світі", – наголосила директорка.

Вона назвала завершення цієї війни першим серед пріоритетів Фонду для захисту відновлення глобальної економіки, разом протистоянням пандемії та боротьбою з інфляцією та зростання боргу.

"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Оскільки ми сподіваємося на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам", – сказала голова МВФ.

МВФ уже надав екстрене фінансування в розмірі $1,4 мільярда, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках.

"Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", – додала Георгієва.

За її словами, МВФ також надає підтримку найбільш постраждалим сусідам України, таким як Молдова.

Нагадаємо, напередодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для переведення коштів країн-донорів на допомогу Україні.

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