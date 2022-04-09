МВФ відкрив спецрахунок для допомоги Україні від країн-донорів
Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для переведення коштів країн-донорів на допомогу Україні
Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.
"Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні. Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з Урядом Канади та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії. 1 мільярд доларів від Канади буде направлений на допомогу Уряду України через інструменти МВФ", - написав Рашкован.
У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні у задоволенні платіжного балансу та бюджетних потреб і стабілізації економіки".
- Україна у ході перемовин з країнами-партнерами очікує отримати близько 7 млрд євро зовнішньої фінансової допомоги, при цьому з них 3 млрд євро вже переказані в Україну
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