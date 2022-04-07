Україна вже отримала від партнерів 3 млрд євро підтримки, загалом очікує близько 7 млрд, - Мінфін

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.

Наразі з метою отримання зовнішнього фінансування основні перемовини тривають з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком щодо створення колективного механізму допомоги Україні.

Наприклад, Світовий банк створює трастовий фонд, внески в який може зробити будь-яка країна. З МВФ обговорюється можливість передачі спеціальних прав запозичення від країн, які отримали ці кошти для реагування на пандемію COVID-19. Україна зможе їх отримати або у вигляді гранту (безповоротна допомога), або кредиту.

Крім того, уряд веде двосторонні перемовини з низкою країн. Зокрема, вже є домовленості щодо отримання 500 млн доларів від Канади, у четвер була підписана угода з Німеччиною на суму 150 млн євро, минулого тижня – з урядом Франції на суму 300 млн євро.

"На сьогодні йдеться про загальну суму близько 7 млрд євро, з них отримали вже близько 3 млрд євро", - сказав Марченко.

Він зазначив, що від початку війни уряд вже здійснив секвестр на 180 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що Швейцарія заморозила близько $8 мільярдів російських активів.

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