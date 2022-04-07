Швейцарія заморозила близько $8 мільярдів російських активів

Про це повідомляє Bloomberg.

"Нова цифра являє собою 30-відсоткове зростання в порівнянні з 5,75 млрд франків, про які 24 березня повідомив Швейцарський Секретаріат з економічних питань. Вищий показник свідчить про те, що реалізація санкцій працює добре", – заявив глава SECO Ервін Боллінджер в Берні.

Відомо, що російські активи у Швейцарії складають від 150 до 200 мільярдів франків, однак не кожен росіянин у країні перебуває під санкціями.

"З 900 осіб дуже мало мають нерухомість у Швейцарії, і набагато менше є платниками податків", – додав Боллінджер.

24 березня Швейцарія заморозила російські активи на $6 млрд.

4 березня Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. Зокрема, країна заборонила експорт предметів розкоші до РФ.

Російські агенти вилучили в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів у відплату за швейцарські санкції, які забороняють експорт предметів розкоші.

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