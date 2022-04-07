Швейцарія заморозила близько $8 мільярдів російських активів
Станом на 7 квітня Швейцарія заблокувала російські активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків російських активів після того як вперше запровадила санкції проти наближених до Кремля осіб
Про це повідомляє Bloomberg.
"Нова цифра являє собою 30-відсоткове зростання в порівнянні з 5,75 млрд франків, про які 24 березня повідомив Швейцарський Секретаріат з економічних питань. Вищий показник свідчить про те, що реалізація санкцій працює добре", – заявив глава SECO Ервін Боллінджер в Берні.
Відомо, що російські активи у Швейцарії складають від 150 до 200 мільярдів франків, однак не кожен росіянин у країні перебуває під санкціями.
"З 900 осіб дуже мало мають нерухомість у Швейцарії, і набагато менше є платниками податків", – додав Боллінджер.
- 24 березня Швейцарія заморозила російські активи на $6 млрд.
- 4 березня Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. Зокрема, країна заборонила експорт предметів розкоші до РФ.
- Російські агенти вилучили в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів у відплату за швейцарські санкції, які забороняють експорт предметів розкоші.
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