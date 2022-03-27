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У відповідь на санкції РФ конфіскує рідкісні швейцарські годинники

27 березня, 2022 неділя
20:04

Російські агенти вилучили в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів у відплату за швейцарські санкції, які забороняють експорт предметів розкоші

Про це повідомляє швейцарська газета NZZ am Sonntag, передає Bloomberg.

За словами джерел видання, знайомих із конфіденційною запискою Федерального МЗС Швейцарії, дорогі годинники були вилучені з місцевих приміщень фірми спеціальними агентами ФСБ Росії.

Російська влада назвала митні правопорушення причиною вилучення годинників Audemars Piguet, однак представники швейцарського міністерства закордонних справ заявили, що цей крок "скоріше за все був свавільним репресивним заходом у відповідь на санкції".

Представники Audemars Piguet наразі не відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати. 8 березня речник компанії повідомив, що швейцарський виробник годинників зупинив російський експорт і призупинив роздрібні операції в Росії.

Швейцарія, яка є домом для багатьох провідних світових брендів годинників, відмовилася від традиційної нейтральної позиції та підійшла до санкцій Європейського Союзу, які на початку цього місяця у відповідь на вторгнення в Україну.

  • Нагадаємо, 4 березня Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. Зокрема, країна заборонила експорт предметів розкоші до РФ.

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Швейцарія
санкції проти Росії
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