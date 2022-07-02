Глава МЗС Латвії процитував Путіна через український борщ

При це він написав у твіттері.

7 лютого, перед повномасштабним вторгненням в Україну, президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

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