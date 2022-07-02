Глава МЗС Латвії процитував Путіна через український борщ
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс процитував глузливу фразу Путіна у відповідь на критику представниці МЗС РФ Марії Захарової визнання українського борщу спадщиною ЮНЕСКО
При це він написав у твіттері.
7 лютого, перед повномасштабним вторгненням в Україну, президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.
- 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе