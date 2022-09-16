Глава МЗС Латвії: "Виявлені масові поховання в Ізюмі є свідченням того, що РФ – терористична держава"

Про це він написав у себе в Twitter.

"Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія є терористичною державою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, притягувати Росію та її посадовців до відповідальності та ухвалювати рішення щодо подальших санкцій, включаючи європейські візові санкції та обмеження на в’їзд для російських громадян" - йдеться у повідомленні.

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

16 вересня президент Литви Гітанас Науседа закликав усіма засобами допомагати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну.

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