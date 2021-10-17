Глава Пентагону в Києві зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО, - Міноборони США

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Пентагону.

Зазначається, що очільник Пентагону закличе Україну та Грузію провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство у НАТО.

"Остін підкреслить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті, і закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі. Ми зміцнюємо суверенітет країн, які перебувають на передовій російській агресії", - заявили у Пентагоні.