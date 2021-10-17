Глава Пентагону в Києві зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО, - Міноборони США
Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до України та Грузії має намір зробити заяву, що двері НАТО для обох держав відкриті
Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Пентагону.
Зазначається, що очільник Пентагону закличе Україну та Грузію провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство у НАТО.
"Остін підкреслить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті, і закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі. Ми зміцнюємо суверенітет країн, які перебувають на передовій російській агресії", - заявили у Пентагоні.
- 13 жовтня стало відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня прибуде з візитом до України.
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