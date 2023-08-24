Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній освятив іконостас у Бучі в День Незалежності
Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній 24 серпня провів освячення іконостасу в Бучі у храмі святого апостола Андрія Первозваного
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.TV.
Цей храм - це символічне місце, адже саме на його території було масове поховання вбитих росіянами невинних жителів міста
У своїй промові Блаженніший Епіфаній закликав боронити територіальну цілісність до кінця та наголосив, що Україна вже мала свою державу та свою церкву на початку 20 століття, проте втратила їх через внутрішні чвари.
Фото: Валерія Пашко
Фото: Валерія Пашко
Фото: Валерія Пашко
Сам же іконостас з'явився у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного ще 6 серпня, проте на той момент не всі ікони в ньому були готові. Іконостас встановлено з благословення Митрополита Епіфанія, його створили майстри з Рівненщини, встановлений він за кошти голови меценатської ради Митрополичого Фонду ПЦУ Андрія Мацоли.
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