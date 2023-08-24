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Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній освятив іконостас у Бучі в День Незалежності

24 серпня, 2023 четвер
14:00
Суспільство Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній 24 серпня провів освячення іконостасу в Бучі у храмі святого апостола Андрія Первозваного

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.TV.

Цей храм - це символічне місце, адже саме на його території було масове поховання вбитих росіянами невинних жителів міста

У своїй промові Блаженніший Епіфаній закликав боронити територіальну цілісність до кінця та наголосив, що Україна вже мала свою державу та свою церкву на початку 20 століття, проте втратила їх через внутрішні чвари.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Фото: Валерія Пашко

Фото: Валерія Пашко

Фото: Валерія Пашко

Сам же іконостас з'явився у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного ще 6 серпня, проте на той момент не всі ікони в ньому були готові. Іконостас встановлено з благословення Митрополита Епіфанія, його створили майстри з Рівненщини, встановлений він за кошти голови меценатської ради Митрополичого Фонду ПЦУ Андрія Мацоли.

  • 31 березня, на річницю звільнення Бучі від окупантів, Генпрокуроратура України опублікувала статистику воєнних злочинів у місті. Щодня росіяни скоювали понад 270 злочинів.
  • Загалом у Бучанському районі Київської області понад 1400 мирних жителів було убито, серед загиблих - 37 дітей, ще 52 дитини було поранено.
  • Мешканці Бучі у суботу, 12 серпня, вперше проголосували за перехід Церкви Почаївської ікони Божої Матері з Московського патріархату до Православної церкви України.
Буча
Митрополит Епіфаній
ПЦУ
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