Глузують із українців за участі росіян, які підтримали війну: Княжицький про показ "Сватів" у РФ і на 1+1 під Новий рік
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький розкритикував показ під Новий рік на каналі 1+1 спродюсованого компанією "95-й квартал" серіалу "Свати", який одночасно транслюватиме російське телебачення
Про це Княжицький написав у Facebook.
"Новий Рік став радянським замінником святкування Різдва. Таким атеїстично-комуністичним початком усього нового і прощання зі старим. Навіть колядки під цю нову "релігію" змінили. Замість "Син Божий народився" почали співати "Новий рік народився" на ту саму мелодію. Для "Слуг Народу" і "Кварталу" це теж головне свято. І саме тому у Новий Рік вони вирішили одночасно показати свій серіал "Свати" на державному каналі агресора Росії-1 і на 1+1", - написав Княжицький.
Нардеп наголосив, що серіал створено в дусі антиукраїнської пропаганди РФ.
"Серіал, спродюсований компанією нашого президента, цілком у дусі російської пропаганди глузує з українців і створюється за участю росіян, які підтримали окупацію і антиукраїнську війну. Можна після цього хоч зранку до вечора ініціювати "патріотизм" на засіданнях РНБО і в указах. Як це зупинити? Нарешті зрозуміти, що обирати потрібно думаючи, а не сміючись, щоб потім не плакати. І підтримати рух", - написав Княжицький.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося про прем'єру серіалу "Свати" на державному телеканалі країни-агресора "Россія-1".
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