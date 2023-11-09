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Головна Технології GM Cruise відкликає 950 безпілотних авто у США через аварію з пішоходом

GM Cruise відкликає 950 безпілотних авто у США через аварію з пішоходом

9 листопада, 2023 четвер
05:59
Технології

General Motors Cruise відкликає 950 безпілотних автомобілів з доріг по всій території США через аварію за участю одного з роботаксі

Про це повідомляє Reuters.

Раніше 4 жовтня у Сан-Франциско безпілотне таксі Cruise збило жінку, яка перебігала дорогу. Жінка спочатку була збита іншим автомобілем, який виїхав на червоне світло. Коли таксі Cruise спробувало відновити рух, воно не помітило жінку та протягнуло її за собою.

Згідно з повідомленням національної адміністрації безпеки дорожнього руху США ідсистема виявлення зіткнень програмного забезпечення автоматизованих систем водіння (ADS) Cruise  після аварії може реагувати неналежним чином.

Відкликання є останньою невдачею для підрозділу GM Cruise, який стикається зі питаннями щодо своєї технології, яка, за словами GM, є ключовою для його планів зростання.

У червні виконавча директорка GM Мері Барра підтвердила прогноз, що до 2030 року Cruise може принести 50 млрд доларів доходу. У третьому кварталі цього року Cruise втратив понад 700 млн доларів.

  • Нагадаємо, на початку 2018 року компанія General Motors представила автономний автомобіль четвертого покоління, який, за планами розробників, повинен бути без педалей і керма.
авто
США
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