Гол Малиновського допоміг "Аталанті" розгромити команду Коваленка в Серії A

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський розпочав матч у запасі та вийшов на поле на 60-й хвилині та забив гол незадовго до фінльного свистка. Коваленко з'явився у стартовому складі та відіграв 64 хвилини.

"Спеція" повела у рахунку на 11-й хвилині, коли відзначився М'Бала Нзола. "Аталанта" ще у першому таймі забила тричі у відповідь - дубль зробив Маріо Пашаліч, а Дуван Сапата реалізував пенальті.



По перерві до розгромного рахунок довів Луїс Муріель. За "Спецію" ще одним голом відзначився Нзола.

"Аталанта " перемогла "Спецію" 5:2, набрала 25 очок та займає четверте місце. "Спеція з 11 пунктами - 16-та.

Чемпіонат Італії

13-й тур

20 листопада

"Аталанта" - "Спеція" 5:2

Голи: Пашаліч, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муріель, 83, Малиновський, 89 - Нзола, 11, 90+1

Нагадаємо, 7 листопада український тренер Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

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