Гол Малиновського допоміг "Аталанті" розгромити команду Коваленка в Серії A
У 13-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" з Русланом Малиновським у складі перемогла "Спецію", за яку грає інший українець - Віктор Коваленко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський розпочав матч у запасі та вийшов на поле на 60-й хвилині та забив гол незадовго до фінльного свистка. Коваленко з'явився у стартовому складі та відіграв 64 хвилини.
"Спеція" повела у рахунку на 11-й хвилині, коли відзначився М'Бала Нзола. "Аталанта" ще у першому таймі забила тричі у відповідь - дубль зробив Маріо Пашаліч, а Дуван Сапата реалізував пенальті.
По перерві до розгромного рахунок довів Луїс Муріель. За "Спецію" ще одним голом відзначився Нзола.
"Аталанта " перемогла "Спецію" 5:2, набрала 25 очок та займає четверте місце. "Спеція з 11 пунктами - 16-та.
Чемпіонат Італії
13-й тур
20 листопада
"Аталанта" - "Спеція" 5:2
Голи: Пашаліч, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муріель, 83, Малиновський, 89 - Нзола, 11, 90+1
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Нагадаємо, 7 листопада український тренер Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
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