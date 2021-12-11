Гол Роналду приніс МЮ перемогу над "Норвічем" у АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перемогу МЮ приніс португальський форвард Кріштіану Роналду, який на 75-й хвилині реалізував пенальті.

"Манчестер Юнайтед" переміг "Норвіч" 1:0, набрав 27 очок та посідає 5-те місце. "Норвіч" має 10 пунктів, він на останньому, 20-му місці в турнірній таблиці.

Чемпіонат Англії

16-й тур

11 грудня

"Норвіч" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Роналду, 75 (пен.)

Нагадаємо, 11 грудня український футболіст Олександр Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Вулвергемптон".

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