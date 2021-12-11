Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" втримати лідерство в чемпіонаті Англії
Український футболіст Олександр Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Вулвергемптон" у 16-му турі чемпіонату Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зінченко вийшов у стартовому складі "Ман Сіті" та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони.
"Вулвергемптон" наприкінці першого тайму залишився у меншості через вилучення Рауля Хіменеса.
Команда Хосепа Гвардіоли скористалася чисельною перевагою на 66-й хвилині, коли пенальті реалізував Рахім Стерлінг.
"Манчестер Сіті" переміг "Вулвергемптон" 1:0, набрав 38 очок та залишився на першому місці. Найближчого переслідувача - "Ліверпуль", який має гру в запасі, лідери випереджають на 4 пункти.
"Вулвергемптон" з 21 балом йде восьмим.
Чемпіонат Англії
16-й тур
11 грудня
"Манчестер Сіті" - "Вулвергемптон" 1:0
Гол: Стерлінг, 66
Вилучення: Хіменес, 45+2 ("Вулвергемптон")
- Нагадаємо, 7 грудня Олександр Зінченко віддав результативну передачу в матчі Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".
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