Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" втримати лідерство в чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко вийшов у стартовому складі "Ман Сіті" та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони.

"Вулвергемптон" наприкінці першого тайму залишився у меншості через вилучення Рауля Хіменеса.

Команда Хосепа Гвардіоли скористалася чисельною перевагою на 66-й хвилині, коли пенальті реалізував Рахім Стерлінг.

"Манчестер Сіті" переміг "Вулвергемптон" 1:0, набрав 38 очок та залишився на першому місці. Найближчого переслідувача - "Ліверпуль", який має гру в запасі, лідери випереджають на 4 пункти.

"Вулвергемптон" з 21 балом йде восьмим.

Чемпіонат Англії

16-й тур

11 грудня

"Манчестер Сіті" - "Вулвергемптон" 1:0

Гол: Стерлінг, 66

Вилучення: Хіменес, 45+2 ("Вулвергемптон")