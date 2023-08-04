Гол Роналду вивів "Аль-Наср" у чвертьфінал арабської ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 3-го туру групового раунду Кубка арабських чемпіонів 2023 пройшов ввечері четверга, 3 серпня. Саудівський "Аль-Наср" та єгипетський "Замалек" зіграли внічию 1:1.

До 87-ї хвилини у плей-офф арабської ЛЧ проходила єгипетська команда, Кріштіану Роналду зумів змінити долю матчу. Роналду у високому стрибку забив шедевральний гол ударом головою і став героєм для "Аль-Насра" - команда вийшла у чвертьфінал.

Відео голу Роналду за "Аль-Наср"

Що відомо про "Аль-Наср"?

За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес та голкіпер Давід Оспіна.

Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".