Гол Роналду вивів "Аль-Наср" у чвертьфінал арабської ЛЧ
Португальська зірка Кріштіану Роналду вивів саудівський "Аль-Наср" у чвертьфінал арабської ЛЧ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 3-го туру групового раунду Кубка арабських чемпіонів 2023 пройшов ввечері четверга, 3 серпня. Саудівський "Аль-Наср" та єгипетський "Замалек" зіграли внічию 1:1.
До 87-ї хвилини у плей-офф арабської ЛЧ проходила єгипетська команда, Кріштіану Роналду зумів змінити долю матчу. Роналду у високому стрибку забив шедевральний гол ударом головою і став героєм для "Аль-Насра" - команда вийшла у чвертьфінал.
Відео голу Роналду за "Аль-Наср"
Що відомо про "Аль-Наср"?
За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес та голкіпер Давід Оспіна.
Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".
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