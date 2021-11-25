Гол Ярмоленка приніс "Вест Гему" перемогу над "Рапідом" і вихід в плей-офф Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Вест Гема" з рахунком 2:0. Головним кривдником "Рапіда" став Андрій Ярмоленко. Український вінгер з'явився на полі з перших хвилин, а наприкінці першого тайму ударом головою відкрив рахунок у зустрічі.



У додатковий час першого тайму Ярмоленко до голу додав ще й зароблений пенальті. Одинадцятиметровий удар українцю пробити не дали, але його реалізував Марк Нобл.



За один тур до кінця групового етапу "Вест Гем" з 13 очками лідирує у своїй групі та гарантовано зіграє у плей-офф. Слідом йде загребське "Динамо" (7 очок), бельгійський "Генк" - третій з 5 балами.



"Рапід" набрав лише 3 пункти і замикає турнірну таблицю групи H.



Ліга Європи



5-й тур



25 листопада



"Рапід" (Австрія) - "Вест Гем" (Англія) 0:2



Голи: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен.)

West Ham heading for top spot in Group H! ⚒️



⚽️ Yarmolenko

⚽️ Noble#UEL pic.twitter.com/nsegchvYAv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 25, 2021

4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.

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