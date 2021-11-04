"Зоря" на останніх хвилинах вирвала перемогу над ЦСКА у Лізі конференцій
У 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Зоря" вирвала перемогу на 87-й хвилині. Іранський форвард Шахаб Захеді виконав бездоганний удар у правий нижній кут воріт.
Вже в овертаймі луганська команда подвоїла свою перевагу. Аллах'яр Сайядманеш отримав м'яч від Шахаба і відправив м'яч у сітку воріт. Це сталось на 96-й хвилині матчу.
Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і ділить друге-третє місце з італійською "Ромою", але у "вовків" один матч у запасі. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 7 балами.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться 25 листопада. Початок о 22:00.
Ліга конференцій
4-й тур
4 листопада
"Зоря" (Україна) - ЦСКА (Софія, Болгарія) 2:0
Голи: Шахаб, 87, Сайядманеш, 90+6
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин (Жунінью, 71), Хомченовський, Цвек, Сайядманеш, Булеца (Алефіренко, 90+1), Луньов (Крістіан, 78), Шахаб.
- 21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА зі Софії.
- В іншому матчі норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Роми".
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