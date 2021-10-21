"Зоря" здолала ЦСКА та принесла Україні першу перемогу в єврокубковому сезоні
У 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА зі Софії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний м'яч на 65-й хвилині забив Аллах'яр Сайядманеш. Іранець відправив м'яч у сітку воріт після передачі Ігоря Снурніцина.
На останніх секундах зустрічі ЦСКА залишився у меншості. Тібо Вьйон отримав пряму червону картку через грубу гру.
Після 3-х матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК. У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 4-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться 4 листопада. Початок о 19:45.
Перемога "Зорі" над ЦСКА - перша серед українських команд на групових етапах єврокубків в цьому сезоні. "Динамо" і "Шахтар" ще не вигравали в Лізі чемпіонів.
Ліга конференцій
3-й тур
21 жовтня
ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Україна) 0:1
Гол: Сайядманеш, 65
Вилучення: Вьйон, 90+3
- 21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Роми".
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