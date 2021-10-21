"Рома" пропустила 6 голів від норвежців і ошелешила результатом у матчі суперників "Зорі" в ЛК
У 3-му турі групового етапу Ліги конференцій норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Роми"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Норвегії. Рідний стадіон допоміг "Бодо-Глімт" забити 6 голів. "Рома" відповіла лише одним.
Після 3-х матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт. "Зоря" з 0 балами - остання.
У 3-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться сьогодні. Початок о 21:45.
Ліга конференцій
3-й тур
21 жовтня
"Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія) 6:1
Голи: Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20, Пеллегріно, 78 - Перес, 28
- 30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.74
- Актуальне
- Важливе