"Рома" пропустила 6 голів від норвежців і ошелешила результатом у матчі суперників "Зорі" в ЛК

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив у Норвегії. Рідний стадіон допоміг "Бодо-Глімт" забити 6 голів. "Рома" відповіла лише одним.

Після 3-х матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт. "Зоря" з 0 балами - остання.



У 3-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться сьогодні. Початок о 21:45.



Ліга конференцій



3-й тур



21 жовтня



"Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія) 6:1



Голи: Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20, Пеллегріно, 78 - Перес, 28

30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".

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