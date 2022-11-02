Про це Sport1.de.

Таку заяву голкіпер зробив під час презентації власної лінійки сонцезахисного крему, яку він запустив спільно з німецькою тенісисткою Анжелік Кербер.

"У нас обох дуже особисті історії, пов'язані зі шкірними захворюваннями. У Анжелік це викликана сонцем гіперпігментація. У моєму випадку рак шкіри на моєму обличчі, який мені вже доводилося оперувати тричі", - розповів Нойєр.

36-річний Мануель Нойєр виступає за "Баварію" з 2011 року. У її складі він двічі виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіона світу та став десятиразовим чемпіоном Німеччини.

У складі збірної Німеччини Нойєр зіграв 113 матчів та став разом з нею чемпіоном світу в 2014 році.

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