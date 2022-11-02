Голкіпер "Баварії" Нойєр зізнався, що переніс три операції через рак шкіри
Футболіст "Баварії" та збірної Німеччини Мануель Нойєр заявив, що переніс три операції через рак шкіри
Про це Sport1.de.
Таку заяву голкіпер зробив під час презентації власної лінійки сонцезахисного крему, яку він запустив спільно з німецькою тенісисткою Анжелік Кербер.
"У нас обох дуже особисті історії, пов'язані зі шкірними захворюваннями. У Анжелік це викликана сонцем гіперпігментація. У моєму випадку рак шкіри на моєму обличчі, який мені вже доводилося оперувати тричі", - розповів Нойєр.
36-річний Мануель Нойєр виступає за "Баварію" з 2011 року. У її складі він двічі виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіона світу та став десятиразовим чемпіоном Німеччини.
У складі збірної Німеччини Нойєр зіграв 113 матчів та став разом з нею чемпіоном світу в 2014 році.
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