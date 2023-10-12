"Голос вільної України": Жадан став лавреатом премії Шведського PEN
Письменник і музикант Сергій Жадан став лауреатом премії Курта Тухольського за внесок у свободу слова. Шведський PEN назвав його голосом вільної України
Про це йдеться у повідомленні на сайті Шведського PEN.
Жадана назвали одним із найважливіших і найвиразніших голосів сучасної української літератури, який зображує загарбницьку війну проти його країни й водночас дозволяє мистецтву робити світ кращим.
"З повномасштабним вторгненням Росії Сергій Жадан став голосом вільної України. Його невтомна праця показує важливу роль, яку література може відігравати навіть за найжахливіших обставин", – зазначили у Шведському PEN і нагадали, що крім творчості Жадан займається гуманітарною діяльністю.
Церемонія нагородження відбудеться у Стокгольмі в День ув’язнених письменників 15 листопада.
- Минулого року Сергій Жадан отримав польську премію Серхіо де Молла за внесок у боротьбу за права людини.
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