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"Голос вільної України": Жадан став лавреатом премії Шведського PEN

12 жовтня, 2023 четвер
16:39
Культура На фото Сергій Жадан

Письменник і музикант Сергій Жадан став лауреатом премії Курта Тухольського за внесок у свободу слова. Шведський PEN назвав його голосом вільної України

Про це йдеться у повідомленні на сайті Шведського PEN.

Жадана назвали одним із найважливіших і найвиразніших голосів сучасної української літератури, який зображує загарбницьку війну проти його країни й водночас дозволяє мистецтву робити світ кращим.

"З повномасштабним вторгненням Росії Сергій Жадан став голосом вільної України. Його невтомна праця показує важливу роль, яку література може відігравати навіть за найжахливіших обставин", – зазначили у Шведському PEN і нагадали, що крім творчості Жадан займається гуманітарною діяльністю.

Церемонія нагородження відбудеться у Стокгольмі в День ув’язнених письменників 15 листопада.

  • Минулого року Сергій Жадан отримав польську премію Серхіо де Молла за внесок у боротьбу за права людини.
Україна
Сергій Жадан
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2023, четвер
12 жовтня
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