"Голос вільної України": Жадан став лавреатом премії Шведського PEN

Про це йдеться у повідомленні на сайті Шведського PEN.

Жадана назвали одним із найважливіших і найвиразніших голосів сучасної української літератури, який зображує загарбницьку війну проти його країни й водночас дозволяє мистецтву робити світ кращим.

"З повномасштабним вторгненням Росії Сергій Жадан став голосом вільної України. Його невтомна праця показує важливу роль, яку література може відігравати навіть за найжахливіших обставин", – зазначили у Шведському PEN і нагадали, що крім творчості Жадан займається гуманітарною діяльністю.



Церемонія нагородження відбудеться у Стокгольмі в День ув’язнених письменників 15 листопада.