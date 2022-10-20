Сергій Жадан отримав польську премію за внесок у боротьбу за права людини

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у своєму телеграмі.

Письменник відзначив, що грошову нагороду, яка складає 10 тисяч злотих, він інвестує в оборону Харкова. Цю премію вручають за вагомий внесок у боротьбу за права людини, і сам Жадан зазначив, що наразі це життєво важливе питання для українців

"Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі - російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема - за право лишатися собою", - сказав Сергій Жадан.

Премія названа на честь бразильського дипломата Серхіо Віейра де Молла, що понад 34 роки працював в ООН. Він загинув під час вибуху у будівлі ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року.

Права на переклад роману "Інтернат" Жадана продали на 26 мов.

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