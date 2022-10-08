Права на переклад роману "Інтернат" Жадана продали на 26 мов

Про це письменник повідомив на своїй сторінці у facebook.

"Зустрілися вчора з упорядниками "Неба над Харковом" - Катаріною Раабе та Маркусом Велшем. Власне, привітали одне одного з тим, що книжка вже з'явилася в книгарнях. Сподіваюсь, комусь вона щось про війну в Україні пояснить", - йдеться у дописі.

Також письменник подякував видавцям та перекладачам і додав, що зараз дуже важливо говорити про українців у світі.

Довідка

Німецькою в перекладі Юрія Дуркота і Сабіне Штер "Інтернат" видали 2018 року.

Тоді ж він переміг в категорії "Найкращий переклад" на Лейпцизькому книжковому ярмарку.

Suhrkamp - німецьке видавництво, засноване 1 липня 1950 року в Берліні Петером Зуркампом.

Видавництво відоме насамперед своїми виданнями белетристики, як німецької, так і зарубіжної. В цілому видавництво надрукувало 12 книжок Сергія Жадана.

Нагадаємо: наприкінці серпня Сергій Жадан брав участь у благодійних читаннях у Любліні, де отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука.

Сергій Жадан протягом війни не припиняє свою літературну та музичну діяльність, організовуючи благодійні концерти та літературні вечори на підтримку українських воїнів. Так, 18 вересня гурт "Жадан і Собаки" повернувся з благодійного туру містами Європи, який проходив на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія".

2 жовтня стало відомо, що у німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни").

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