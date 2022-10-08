Права на переклад роману "Інтернат" Жадана продали на 26 мов
Німецьке видавництво Suhrkamp продало права на роман "Інтернат" Сергія Жадана на 26 мов
Про це письменник повідомив на своїй сторінці у facebook.
"Зустрілися вчора з упорядниками "Неба над Харковом" - Катаріною Раабе та Маркусом Велшем. Власне, привітали одне одного з тим, що книжка вже з'явилася в книгарнях. Сподіваюсь, комусь вона щось про війну в Україні пояснить", - йдеться у дописі.
Також письменник подякував видавцям та перекладачам і додав, що зараз дуже важливо говорити про українців у світі.
Довідка
Німецькою в перекладі Юрія Дуркота і Сабіне Штер "Інтернат" видали 2018 року.
Тоді ж він переміг в категорії "Найкращий переклад" на Лейпцизькому книжковому ярмарку.
Suhrkamp - німецьке видавництво, засноване 1 липня 1950 року в Берліні Петером Зуркампом.
Видавництво відоме насамперед своїми виданнями белетристики, як німецької, так і зарубіжної. В цілому видавництво надрукувало 12 книжок Сергія Жадана.
- Нагадаємо: наприкінці серпня Сергій Жадан брав участь у благодійних читаннях у Любліні, де отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука.
- Сергій Жадан протягом війни не припиняє свою літературну та музичну діяльність, організовуючи благодійні концерти та літературні вечори на підтримку українських воїнів. Так, 18 вересня гурт "Жадан і Собаки" повернувся з благодійного туру містами Європи, який проходив на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія".
- 2 жовтня стало відомо, що у німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни").
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