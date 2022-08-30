"Жадан і собаки" вирушили у тур Європою на підтримку добробату "Хартія"

Про це повідомив Сергій Жадан у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, харківська формація "Жадан і Собаки" 30 серпня вирушає в благодійний європейський тур на підтримку добровольчого батальйону "Хартія".

"Хартія: стрій, родина, база. Починаємо тур на підтримку своїх. Побачимося на концертах!", - пише Жадан.

Гурт стояв у витоках створення цього добровольчого батальйону і підтримує "Хартію" з перших днів війни.

"Батальйон "Хартія" – це харків’яни та харків’янки, які у складний для міста та країни час взяли до рук зброю й мужньо протистоять мертвотній імперії зла, захищаючи українську свободу та мирне життя Європи", - йдеться у повідомленні.

Перший концерт відбудеться сьогодні, 30 серпня, у Вроцлаві (Польща). Фінальний виступ пройде 18 вересня у Відні (Австрія).

Український письменник Сергій Жадан під час благодійних читань у Любліні отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука.

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