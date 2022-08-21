Сергій Жадан отримав медаль "Люблін - героям"
Український письменник Сергій Жадан під час благодійних читань у Любліні отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука
Про це повідомив Сергій Жадан у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, український письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Любліна (Польща) Кшиштофа Жука.
Також на своїй сторінці письменник повідомив, що під час благодійних читань у Любліні зібрано понад €5 тис. від небайдужих містян.
"І ще - ми з вами зібрали сьогодні більше €5 тис. А загалом, говорячи сухою мовою бухгалтерії, якщо докинути трішки більше €4 тис. у Варшаві й трішки більше €2 тис. у Кракові, разом за ці виступи в Польщі вийде під €12 тис. А якщо до цього додати 400 тис. грн із київських виступів, то вийде, що ми з вами за тиждень зібрали під 1 млн грн. І хтось після цього не вірить в українську поезію?", - зауважив Жадан.
- Троє українців – письменник Сергій Жадан, засновник мережі Eleos-Ukraine, військовий капелан Сергій Дмитрієв, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – стали лауреатами цьогорічної нагороди Форуму діалогу та співпраці Польща – Литва імені Єжи Ґедройця.
- Цьогоріч Жадан став лауреатом Премії миру від німецьких книгарів, а також німецької премії імені Ганни Арендт "за політичне мислення".
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