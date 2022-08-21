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Сергій Жадан отримав медаль "Люблін - героям"

21 серпня, 2022 неділя
13:30
Культура Сергій Жадан отримав медаль "Люблін - героям"

Український письменник Сергій Жадан під час благодійних читань у Любліні отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука

Про це повідомив Сергій Жадан у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, український письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Любліна (Польща) Кшиштофа Жука.

"Сердечно дякую місту Люблін за цю нагороду - медаль "Люблін - героям". З радістю передам її до музею нашої Перемоги. Оскільки правдивими героями цієї війни є всі українці. Спасибі друзям-полякам за підтримку та солідарність. Сьогодні це справді безцінно.
Слава Україні!", - пише Жадан.

Також на своїй сторінці письменник повідомив, що під час благодійних читань у Любліні зібрано понад €5 тис. від небайдужих містян.

"І ще - ми з вами зібрали сьогодні більше €5 тис. А загалом, говорячи сухою мовою бухгалтерії, якщо докинути трішки більше €4 тис. у Варшаві й трішки більше €2 тис. у Кракові, разом за ці виступи в Польщі вийде під €12 тис.  А якщо до цього додати 400 тис. грн із київських виступів, то вийде, що ми з вами за тиждень зібрали під 1 млн грн. І хтось після цього не вірить в українську поезію?", - зауважив Жадан. 

  • Троє українців – письменник Сергій Жадан, засновник мережі Eleos-Ukraine, військовий капелан Сергій Дмитрієв, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – стали лауреатами цьогорічної нагороди Форуму діалогу та співпраці Польща – Литва імені Єжи Ґедройця.
  • Цьогоріч Жадан став лауреатом Премії миру від німецьких книгарів, а також німецької премії імені Ганни Арендт "за політичне мислення".

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Шоу-бізнес
Сергій Жадан
допомога Україні
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