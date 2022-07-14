Жадана нагородили премією Ганни Арендт за "політичне мислення", письменник назвав великою честю бути українцем

Про це організація повідомила 14 липня.

"Погляди, які Сергій Жадан дає своїм читачам на українське суспільство та те, як він розповідає про виживання у війні (з 2014 року), є унікальними в новітній європейській суспільній літературі. У його книгах читачі дізнаються, як маса зруйнованих людей, травмованих війною та нещастям, знову і знову зростає в солідарності з громадянською енергією. Жадан не просто описує український світ, він допомагає зрозуміти його, у всьому його хаосі, стражданнях і людяності", - йдеться у заяві фонду.

Повідомляють, що Жадан, окрім літературної діяльності, є "великим громадянином у розумінні Арендт, що дбає про суспільство, в якому живе і працює".

Сергій Жадан подякував журі за нагороду.

"Можу лише вкотре повторити, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами нашим читачам, слухачам та глядачам, себто мільйонам українців, котрі своєю боротьбою, своїм опором, своєю щоденною працею стверджують у світі Україну. Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури. Ще раз усім дякую", - написав він у facebook.

Нагороду планують вручити 2 грудня 2022 року в історичній ратуші Бремена.

Премія Ганни Арендт присуджується Фондом Генріха Бьолля у співпраці з містом Бремен, вона становить 10 тисяч євро.

13 березня Академія наук Польщі висунула українського письменника та громадського активіста Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

12 квітня Сергій Жадан отримав Премію Свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера.

13 травня Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана.

27 червня Жадан став лауреатом Премії миру від німецьких книгарів.

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