Жадана нагородили премією Ганни Арендт за "політичне мислення", письменник назвав великою честю бути українцем
Німецьку премію імені Ганни Арендт "за політичне мислення" цього року отримає український письменник, поет і музикант Сергій Жадан
Про це організація повідомила 14 липня.
"Погляди, які Сергій Жадан дає своїм читачам на українське суспільство та те, як він розповідає про виживання у війні (з 2014 року), є унікальними в новітній європейській суспільній літературі. У його книгах читачі дізнаються, як маса зруйнованих людей, травмованих війною та нещастям, знову і знову зростає в солідарності з громадянською енергією. Жадан не просто описує український світ, він допомагає зрозуміти його, у всьому його хаосі, стражданнях і людяності", - йдеться у заяві фонду.
Повідомляють, що Жадан, окрім літературної діяльності, є "великим громадянином у розумінні Арендт, що дбає про суспільство, в якому живе і працює".
Сергій Жадан подякував журі за нагороду.
"Можу лише вкотре повторити, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами нашим читачам, слухачам та глядачам, себто мільйонам українців, котрі своєю боротьбою, своїм опором, своєю щоденною працею стверджують у світі Україну. Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури. Ще раз усім дякую", - написав він у facebook.
Нагороду планують вручити 2 грудня 2022 року в історичній ратуші Бремена.
Премія Ганни Арендт присуджується Фондом Генріха Бьолля у співпраці з містом Бремен, вона становить 10 тисяч євро.
- 13 березня Академія наук Польщі висунула українського письменника та громадського активіста Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
- 12 квітня Сергій Жадан отримав Премію Свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера.
- 13 травня Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана.
- 27 червня Жадан став лауреатом Премії миру від німецьких книгарів.
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