Сергій Жадан став лауреатом Премії миру від німецьких книгарів

Про це йдеться на сайті премії

Спілка німецьких книгарів визначилася із цьогорічним лауреатом заснованої ще 1949 року Премії миру, яку щорічно присуджують з нагоди проведення Франкфуртського книжкового ярмарку. Ним обраний за свій видатний мистецький доробок, а також за громадянську український письменник та музикант Сергій Жадан.

" Дякую німецьким книговидавцям та книгорозповсюджувачам за цьогорічну Премію Миру, -- написав Сергій Жадан на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook. -- Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку, де ця премія вручається, Україна буде предметом обговорення. Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само. Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу. Величезна подяка всім за солідарність! "

Сума почесної відзнаки, як подає Вікіпедія, становить 25 000 євро.

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